Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Із початку повномасштабного вторгнення ЗСУ спалили вже 700 ворожих РСЗВ – Генштаб
Збройні сили України з часу повномасштабного вторгнення РФ спалили вже 700 ворожих реактивних систем залпового вогню.
700-ту одиницю РСЗВ Сили оборони ліквідували напередодні, зазначають у Генштабі ЗСУ.
Втрати РФ на 2 серпня 2023
- особового складу ‒ близько 247 230 (+540),
- танків ‒ 4 217 (+1),
- бойових броньованих машин ‒ 8 213 (+8),
- артилерійських систем – 4 866 (+27),
- реактивних систем залпового вогню – 700 (+1),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 463 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 311,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 042 (+15),
- крилатих ракет ‒ 1 347,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 349 (+25),
- спеціальної техніки ‒ 718.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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