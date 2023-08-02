Із початку повномасштабного вторгнення ЗСУ спалили вже 700 ворожих РСЗВ – Генштаб

Збройні сили України з часу повномасштабного вторгнення РФ спалили вже 700 ворожих реактивних систем залпового вогню.

700-ту одиницю РСЗВ Сили оборони ліквідували напередодні, зазначають у Генштабі ЗСУ.

Втрати РФ на 2 серпня 2023

особового складу ‒ близько 247 230 (+540),

танків ‒ 4 217 (+1),

бойових броньованих машин ‒ 8 213 (+8),

артилерійських систем – 4 866 (+27),

реактивних систем залпового вогню – 700 (+1),

засобів протиповітряної оборони ‒ 463 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 311,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 042 (+15),

крилатих ракет ‒ 1 347,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 349 (+25),

спеціальної техніки ‒ 718.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 525-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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