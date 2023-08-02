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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия снова обстреляла жилые кварталы Херсона: есть пострадавшие

Вибух
Фото: Depositphotos

Ночью и утром 2 августа Россия атаковала Херсон, в результате чего есть раненые.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

— Около 03:20 оккупанты ударили по жилому кварталу. Враг в очередной раз прицельно бил по домам горожан. В местах попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели, — отметил он.

В результате обстрелов ранения получили два человека. В среднем состоянии госпитализировали 56-летнюю женщину, 59-летнему мужчине врачи оказали помощь на месте.

— Утром обстрелы центра города Херсона продолжились. Оккупанты ударили по банковскому помещению, а также дому 78-летней херсонки. Здание повреждено, чудом женщина не пострадала, — добавил он.

Напомним, что 31 мая Россия обстреливала Херсон и область на протяжении дня, в результате чего больше всего пострадали Корабельный район и центральная часть областного центра. По уточненным данным, известно о 4 погибших, в частности полицейском, а также 18 раненых, среди которых 16-летняя девочка.

Война в Украине, Російська агресія, Херсон
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