Росія знову обстріляла житлові квартали Херсону: є постраждалі

Вночі та зранку 2 серпня Росія атакувала Херсон, внаслідок чого є поранені.

Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

– Близько 03:20 окупанти вдарили по житловому кварталу. Ворог вкотре прицільно бив по домівках містян. У місцях влучань виникли пожежі, котрі оперативно ліквідували рятувальники, – зазначив він.

В результаті обстрілів поранення отримали двоє людей. У середньому стані госпіталізували 56-річну жінку, 59-річному чоловіку лікарі надали допомогу на місці.

– Зранку обстріли середмістя Херсона продовжилися. Окупанти вдарили по банківському приміщенню, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала, – додав він.

Нагадаємо, що 31 липня цілий день Росія обстрілювала Херсон та область, внаслідок чого найбільше постраждали Корабельний район і центральна частина обласного центру. За уточненими даними, відомо про 4 загиблих, зокрема поліцейського, а також 18 поранених, серед яких 16-річна дівчинка.

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