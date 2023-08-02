Таких дронов нет на вооружении ВМС Украины — спикер об атаке на корабли РФ

В Военно-морских силах Украины отвергли свою причастность к атаке на корабли российского Черноморского флота Сергей Котов и Василий Быков.

Об этом заявил спикер ВМС Украины, капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

Он сказал, что на вооружении ВМС Украины не стоят беспилотные морские катера, о которых заявляли в российском Министерстве обороны, что именно ими были атакованы российские военные суда.

— Такие дроны не стоят на вооружении Военно-морских сил. Это во-первых. Во-вторых, относительно того инцидента, который якобы имел место… Военно-морские силы не имеют никакого отношения, — сказал Плетенчук.

1 августа Минобороны РФ жаловалось, что их корабли Сергей Котов и Василий Быков были атакованы с применением морских катеров. В этом они обвинили Украину.

Атака якобы произошла в юго-западной части Черного моря в 340 км от Севастополя.

По данным Минобороны РФ, атака якобы была безуспешной, хотя украинское издание Бабель со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны сообщило, что с одного из кораблей моряки просили об эвакуации пострадавших. Это может свидетельствовать о нанесенных повреждениях.

Источник : Радио Свобода

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