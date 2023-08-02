Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ

У Військово-морських силах України відкинули свою причетність до атаки на кораблі російського Чорноморського флоту Сергей Котов і Василий Быков.

Про це заявив речник ВМС України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

Він сказав, що на озброєнні ВМС України не стоять безпілотні морські катери, про які заявляли у російському Міністерстві оборони, що саме ними було атаковано російські військові судна.

— Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… Військово-морські сили до нього ніяк не причетні, – сказав Плетенчук.

1 серпня Міноборони РФ бідкалося, що їхні кораблі Сергей Котов і Василий Быков було атаковано із застосуванням морських катерів. У цьому вони звинуватили Україну.

Атака нібито сталася у південно-західній частині Чорного моря за 340 км від Севастополя.

За даними Міноборони РФ, атака нібито було безуспішною, хоча українське видання Бабель з посиланням на джерела у секторі безпеки та оборони повідомило, що з одного з кораблів моряки просили про евакуацію постраждалих. Це може свідчити про завдані пошкодження.

Джерело : Радіо Свобода

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