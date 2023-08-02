Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
”Підрізав” авто та зупинив рух: у Києві водій перешкоджав швидкій везти до реанімації дитину
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ

Чорноморський флот росії
Фото: Depositphotos

У Військово-морських силах України відкинули свою причетність до атаки на кораблі російського Чорноморського флоту Сергей Котов і Василий Быков.

Про це заявив речник ВМС України, капітан третього рангу Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода.

Він сказав, що на озброєнні ВМС України не стоять безпілотні морські катери, про які заявляли у російському Міністерстві оборони, що саме ними було атаковано російські військові судна.

— Такі дрони не стоять на озброєнні Військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце… Військово-морські сили до нього ніяк не причетні, – сказав Плетенчук.

1 серпня Міноборони РФ бідкалося, що їхні кораблі Сергей Котов і Василий Быков було атаковано із застосуванням морських катерів. У цьому вони звинуватили Україну.

Атака нібито сталася у південно-західній частині Чорного моря за 340 км від Севастополя.

За даними Міноборони РФ, атака нібито було безуспішною, хоча українське видання Бабель з посиланням на джерела у секторі безпеки та оборони повідомило, що з одного з кораблів моряки просили про евакуацію постраждалих. Це може свідчити про завдані пошкодження.

Джерело: Радіо Свобода
Війна в Україні, ВМС України, Чорне море
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій: скільки Калібрів напоготові
кораблі РФ
РФ навряд чи зможе підсилити свої війська без мобілізації – розвідка Британії
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Третина американців підтримують відправлення військ США в Україну – опитування
армия США
Буде важка боротьба – Пентагон про контрнаступ України
Генерал Патрік Райдер
В ОП розповіли, чого очікують від зустрічі щодо Формули миру в Саудівській Аравії
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Відео
Син так і не дочекався на маму: все, що відомо про наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу

Рятувальники від ранку невпинно, але з перервою на повітряну тривогу, розбирають завали під’їзду багатоповерхівки у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета. Робота відповідальна і вкрай небезпечна.

Софія Богуцька
Новини Факти ICTV – випуск новин за 12:00 (02.08.2023)
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Зерно, війна та ПВК Вагнера: як Путін хоче повернути вплив РФ через підкуп Африки
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Добре, що залишились фото з татом: історія родини загиблого захисника
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Штучні гаубиці та Хаймарси: як українські вмільці водять ворога за носа
Таких дронів немає на озброєнні ВМС України – речник про атаку на кораблі РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь