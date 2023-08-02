Вагнеровцы в Беларуси пока не представляют реальной опасности — Юсов

Наемники ЧВК Вагнера, которые находятся на территории Беларуси, на данный момент не представляют реальной угрозы для Украины.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Он отметил, что когда несколько тысяч боевиков, которые имеют боевой опыт, находятся на определенной территории, то это является потенциальной угрозой и фактором опасности, который надо учитывать. Речь идет и о подготовке противодействия в будущем.

— Но в целом, конечно, сейчас это не та группировка, которая представляет реальную опасность. Однако пренебрегать этим нельзя, и никто этого не делает. Все необходимые меры принимаются, — сказал представитель ГУР.

Комментируя угрозы белорусского диктатора Лукашенко в отношении Польши, Юсов сказал, что таким образом россияне пытаются отвлекать силы, средства и внимание партнеров Украины по НАТО и ЕС, создавать дополнительные точки напряжения и зоны опасности.

— Но с другой стороны, это уже определенное ИПСО, которое можно сравнить с выстрелом в собственную ногу, потому что подобные провокации уже заставляют, например, Польшу усиливать собственный сектор безопасности и обороны, усиливать внимание к белорусской границе и, конечно, прорабатывать более детально различные сценарии, — сказал Юсов.

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