Вагнеровцы могут попытаться зайти в Польшу для “тестирования НАТО” — Каминский

Вице-маршалок Сената Польши Михал Каминский заявил, что его страна серьезно воспринимает угрозу из-за присутствия боевиков ЧВК Вагнера вблизи польской границы в Беларуси.

Об этом Каминский сказал в эфире Єдиних новин.

По его словам, Польша уже увеличила присутствие войск на восточной и северо-восточной границе.

— Мы очень серьезно воспринимаем угрозу, связанную с присутствием ЧВК Вагнера вблизи польской границы в Беларуси. Мы отреагировали уже увеличением количества наших военных на восточной и северо-восточной границе. Это в том же Сувальском коридоре. Это такой деликатный момент в географии НАТО — Сувальский коридор, — подчеркнул вице-маршалок.

Он напомнил слова президента Джо Байдена, которой посещал Польшу несколько месяцев назад, о том, что НАТО будет защищать каждый сантиметр территории стран — членов блока.

Польские власти не исключают того, что наемники Вагнера могут попытаться зайти в Польшу с “целью тестирования НАТО”, заявил Михал Каминский.

Скорее всего, это будет типа террористической операции, а не полномасштабное вторжение, как в случае с Украиной.

Вице-маршалок Каминский сомневается, что Россия пойдет на военное вторжение, потому что это было бы уже очевидной войной с НАТО.

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