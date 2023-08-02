Вагнерівці в Білорусі наразі не становлять реальної небезпеки – Юсов

Найманці ПВК Вагнера, які перебувають на території Білорусі, наразі не становлять реальної загрози для України.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він зазначив, що коли кілька тисяч бойовиків, які мають бойовий досвід, перебувають на певній території, то це є потенційною загрозою і фактором небезпеки, на який треба зважати. Йдеться і про підготовку протидії в майбутньому.

– Але загалом, звичайно, зараз це не те угруповання, яке становить реальну небезпеку. Проте легковажити цим не можна, і ніхто цього не робить. Усі необхідні заходи вживаються, – сказав представник ГУР.

Коментуючи погрози білоруського диктатора Лукашенка щодо Польщі, Юсов сказав, що в такий спосіб росіяни намагаються відволікати сили, засоби та увагу партнерів України по НАТО і ЄС, створювати додаткові точки напруги та зони небезпеки.

– Але з іншого боку, це вже певне ІПСО, яке можна порівняти з пострілом у власну ногу, тому що подібні провокації вже змушують, наприклад, Польщу посилювати власний сектор безпеки та оборони, посилювати увагу до білоруського кордону і, звісно, опрацьовувати більш детально різноманітні сценарії, – сказав Юсов.

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