Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
Срочно
Над Киевом уничтожены все более 10 дронов: какие разрушения нанесли обломки
Масштабная схема уклонения от призыва: в военкоматах 10 областей проведено почти 100 обысков
Все ожидают, что скажу что-то плохое: Харлан призналась, что сказала Смирновой после победы
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что ведется работа над организацией глобального саммита по внедрению Формулы мира, который планируется на осень 2023 года.

Об этом он заявил 2 августа во время конференции послов Украины в Ужгороде.

— На этой неделе состоится встреча советников лидеров государств и представителей МИД в Джидде (Саудовская Аравия, — Ред.). Это уже вторая встреча, в ней примут участие около 40 государств. Первая встреча была, вы знаете, в Дании. Третьим шагом будет организация глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью, — сказал президент.

Глава государства добавил, что на саммите “нужно и может быть мировое большинство, представители Севера и Юга, Востока и Запада”. Впрочем, несмотря на близкую осень, президент считает, что Украина сможет привлечь больше стран мира к началу саммита.

— Это зависит от вашей активности, — сказал он в обращении к послам.

Зеленский добавил, что послы Украины должны чувствовать “настроение внутри своих стран, должны знать эмоциональные и политические рычаги и направлять их ради полной реализации Формулы мира, всех десяти пунктов”.

Он подчеркнул, что важна работа со странами Глобального Юга, которыми Россия “пытается постоянно манипулировать”.

— У государства-агрессора не должно быть даже возможности создать видимость, будто какая-то значимая часть мира поддерживает агрессора и поддерживает российский террор, — сказал президент.

Напомним, 2 августа в Ужгороде состоялось мероприятие, посвященное корректировке внешней политики Украины, которая внедряется через украинских послов за рубежом.

Читайте также
Уже 12 государств присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины — Зеленский
Володимир Зеленський

Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, формула миру
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Под Киевом вражеские дроны, работает ПВО
Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
В Украине работают над правовым урегулированием ИИ: Федоров рассказал, как это поможет в войне
Михайло Федоров
Ночная тревога на севере Украины: 526-й день войны
Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский
Спрос в Украине увеличивается: в Европе производители оружия ищут новых работников
Українські військові
Видео
Почему Россия активизировала удары по Югу Украины ракетами Оникс и что это за оружие

Что известно об противокорабельной ракете Оникс и почему участились атаки этим оружием по портовым городам Украины.

Алла Чиж, Илья Нежигай
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (02.08.2023)
Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (02.08.2023)
Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (02.08.2023)
Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (02.08.2023)
Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь