Глобальный саммит мира по войне в Украине может состояться этой осенью — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что ведется работа над организацией глобального саммита по внедрению Формулы мира, который планируется на осень 2023 года.

Об этом он заявил 2 августа во время конференции послов Украины в Ужгороде.

— На этой неделе состоится встреча советников лидеров государств и представителей МИД в Джидде (Саудовская Аравия, — Ред.). Это уже вторая встреча, в ней примут участие около 40 государств. Первая встреча была, вы знаете, в Дании. Третьим шагом будет организация глобального саммита мира. Работаем над тем, чтобы это произошло этой осенью, — сказал президент.

Глава государства добавил, что на саммите “нужно и может быть мировое большинство, представители Севера и Юга, Востока и Запада”. Впрочем, несмотря на близкую осень, президент считает, что Украина сможет привлечь больше стран мира к началу саммита.

— Это зависит от вашей активности, — сказал он в обращении к послам.

Зеленский добавил, что послы Украины должны чувствовать “настроение внутри своих стран, должны знать эмоциональные и политические рычаги и направлять их ради полной реализации Формулы мира, всех десяти пунктов”.

Он подчеркнул, что важна работа со странами Глобального Юга, которыми Россия “пытается постоянно манипулировать”.

— У государства-агрессора не должно быть даже возможности создать видимость, будто какая-то значимая часть мира поддерживает агрессора и поддерживает российский террор, — сказал президент.

Напомним, 2 августа в Ужгороде состоялось мероприятие, посвященное корректировке внешней политики Украины, которая внедряется через украинских послов за рубежом.

Источник : Офис президента

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