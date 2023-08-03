Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що ведеться робота над організацією глобального саміту з впровадження Формули миру, який планується на осінь 2023 року.

Про це він заявив 2 серпня під час конференції послів України в Ужгороді.

– Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді (Саудівська Аравія, – Ред.). Це вже друга зустріч, у ній візьмуть участь близько 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, у Данії. Третім кроком буде організація глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені, – сказав президент.

Глава держави додав, що на саміті “потрібна і може бути світова більшість, представники Півночі і Півдня, Сходу і Заходу”. Втім, попри близьку осінь, президент вважає, що Україна зможе залучити більше країн світу до початку саміту.

– Це залежить від вашої активності, – сказав він у зверненні до послів.

Зеленський додав, що посли України повинні відчувати “настрій усередині своїх країн, повинні знати емоційні й політичні важелі та спрямовувати їх заради повної реалізації Формули миру, усіх десяти пунктів”.

Він наголосив, що важливою є робота з країнами Глобального Півдня, якими Росія “намагається постійно маніпулювати”.

– У держави-агресора не повинно бути навіть можливості створити видимість, ніби якась значуща частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор, – сказав президент.

Нагадаємо, 2 серпня в Ужгороді відбувся захід, що присвячений корегуванню зовнішньої політики України, яка впроваджується через українських послів за кордоном.

Читайте також
Вже 12 держав приєднались до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України – Зеленський
Володимир Зеленський

Джерело: Офіс президента
Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, формула миру
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під Києвом ворожі дрони, працює ППО
Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
В Україні працюють над правовим врегулюванням ШІ: Федоров розповів, як це допоможе у війні
Михайло Федоров
Нічна тривога на півночі України: 526-й день війни
Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський
Попит в Україні збільшується: в Європі виробники зброї шукають нових працівників
Українські військові
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь