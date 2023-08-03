Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що ведеться робота над організацією глобального саміту з впровадження Формули миру, який планується на осінь 2023 року.
Про це він заявив 2 серпня під час конференції послів України в Ужгороді.
– Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді (Саудівська Аравія, – Ред.). Це вже друга зустріч, у ній візьмуть участь близько 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, у Данії. Третім кроком буде організація глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені, – сказав президент.
Глава держави додав, що на саміті “потрібна і може бути світова більшість, представники Півночі і Півдня, Сходу і Заходу”. Втім, попри близьку осінь, президент вважає, що Україна зможе залучити більше країн світу до початку саміту.
– Це залежить від вашої активності, – сказав він у зверненні до послів.
Зеленський додав, що посли України повинні відчувати “настрій усередині своїх країн, повинні знати емоційні й політичні важелі та спрямовувати їх заради повної реалізації Формули миру, усіх десяти пунктів”.
Він наголосив, що важливою є робота з країнами Глобального Півдня, якими Росія “намагається постійно маніпулювати”.
– У держави-агресора не повинно бути навіть можливості створити видимість, ніби якась значуща частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор, – сказав президент.
Нагадаємо, 2 серпня в Ужгороді відбувся захід, що присвячений корегуванню зовнішньої політики України, яка впроваджується через українських послів за кордоном.