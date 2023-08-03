Глобальний саміт миру щодо війни в Україні може відбутись цієї осені – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ведеться робота над організацією глобального саміту з впровадження Формули миру, який планується на осінь 2023 року.

Про це він заявив 2 серпня під час конференції послів України в Ужгороді.

– Цього тижня відбудеться зустріч радників лідерів держав і представників МЗС у Джидді (Саудівська Аравія, – Ред.). Це вже друга зустріч, у ній візьмуть участь близько 40 держав. Перша зустріч була, ви знаєте, у Данії. Третім кроком буде організація глобального саміту миру. Працюємо над тим, щоб це відбулося цієї осені, – сказав президент.

Глава держави додав, що на саміті “потрібна і може бути світова більшість, представники Півночі і Півдня, Сходу і Заходу”. Втім, попри близьку осінь, президент вважає, що Україна зможе залучити більше країн світу до початку саміту.

– Це залежить від вашої активності, – сказав він у зверненні до послів.

Зеленський додав, що посли України повинні відчувати “настрій усередині своїх країн, повинні знати емоційні й політичні важелі та спрямовувати їх заради повної реалізації Формули миру, усіх десяти пунктів”.

Він наголосив, що важливою є робота з країнами Глобального Півдня, якими Росія “намагається постійно маніпулювати”.

– У держави-агресора не повинно бути навіть можливості створити видимість, ніби якась значуща частина світу підтримує агресора і підтримує російський терор, – сказав президент.

Нагадаємо, 2 серпня в Ужгороді відбувся захід, що присвячений корегуванню зовнішньої політики України, яка впроваджується через українських послів за кордоном.

Джерело : Офіс президента

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