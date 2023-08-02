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Украина
Илья Нежигай, редактор ленты

Уже 12 государств присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Сейчас 12 государств присоединились к декларации Большой семерки (G7) относительно гарантий безопасности для Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с руководителями зарубежных дипломатических учреждений.

— Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. За вторую половину этого года пакет гарантий безопасности для нашего государства станет вполне конкретным. К Совместной декларации с Группой семи на сегодня присоединились еще 12 стран-партнеров, — пояснил он.

По словам президента, в этом перечне следующие государства: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция.

— На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США, — сообщил Владимир Зеленский.

Глава государства заявил, что будущее присоединение к гарантиям безопасности других стран и работа по этому вопросу будет обсуждаться на закрытой части встречи.

Речь идет о гарантиях безопасности, которые были согласованы лидерами государств Группы семи во время саммита НАТО в Вильнюсе, который проходил в начале июля. Государства, в рамках декларации о гарантиях безопасности, политически обязались защищать Украину во время войны, а также в случае нового нападения РФ.

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Источник: Офис президента
Безпека, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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