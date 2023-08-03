Мобилизация в “ДНР”: оккупантам приказали пополнить ряды войск тысячей подозреваемых

На временно захваченной территории Донецкой области продолжается мобилизация заключенных.

Так называемое министерство внутренних дел “ДНР” приказало пополнить ряды подразделений внутренних войск лицами, отбывающими наказание или задержанными за преступления легкой или средней тяжести.

Террористам дали указание активизировать “работу по борьбе с преступностью”, чтобы пополнить ряды подразделений тысячей подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

По информации, имеющейся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ранения во время боя оккупанты не сочтут основанием для снятия судимости.

Подозрения с находившихся под следствием захватчики якобы должны снять только после демобилизации.

Выполнение боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого МВД ДНР станет обязательным условием для переаттестации и перешедших на сторону РФ коллаборантов-полицейских.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : Генштаб ВСУ

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