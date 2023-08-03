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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Мобілізація у “ДНР”: окупантам наказали поповнити лави військ тисячею підозрюваних

російські російський військовий
Фото: Getty Images

На тимчасово захопленій території Донецької області триває мобілізація ув’язнених.

Так зване міністерство внутрішніх справ “ДНР” наказало поповнити лави підрозділів внутрішніх військ особами, які відбувають покарання або затримані за злочини легкої чи середньої тяжкості.

Наразі терористам дали вказівку активізувати “роботу в боротьбі зі злочинністю”, щоб поповнити лави підрозділів тисячею підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, поранення під час бою окупанти не вважатимуть підставою для зняття судимості.

Підозри з осіб, які перебували під слідством, загарбники нібито мають зняти тільки після демобілізації.

Виконання бойових завдань у складі зведених батальйонів внутрішніх військ так званого МВС ДНР стане обов’язковою умовою для переатестації і колаборантів-поліцейських, які перейшли на бік РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ДНР, Донецька область, Російська агресія, РФ
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