Болгария одобрила поставку Украине почти 100 БТР

Правительство Болгарии одобрило проект по передаче почти 100 единиц бронетранспортеров.

Как сообщает болгарское издание 24 Часа, провести переговоры и подписать соглашение должен министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов.

Идет о проекте соглашения между болгарским Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетехники.

Предоставление болгарским МВД бронетранспортеров, которые не используются, было согласовано в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию в прошлом месяце.

О том, что количество машин составляет около 100 единиц, стало ясно из заявлений депутатов Ивайло Мирчева, который является одним из авторов проекта решения, и Даниэля Митова из партии ГЕРБ. Помимо машин, Болгария передаст также запасные части к ним и вооружение.

Речь идет о советских бронетранспортерах 1960-1970-х годов. Они были закуплены в процессе восстановления сил болгарской армии, но до сих пор ни разу не использовались. Они являются собственностью Министерства внутренних дел Болгарии, где считают, что в них нет необходимости.

Примечательно, что официальная София, несмотря на ненадобность данной бронетехники, ожидает компенсацию от США, что улучшит обороноспособность Болгарии.

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