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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Болгарія схвалила постачання Україні майже 100 БТР

Болгарія - прапор
Фото: Pexels

Уряд Болгарії схвалив проєкт щодо передання майже 100 одиниць бронетранспортерів.

Як повідомляє болгарське видання 24 Часа, провести переговори й підписати угоду має міністр внутрішніх справ Болгарії Калін Стоянов.

Йдеться про проєкт угоди між болгарським Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони України стосовно безоплатного надання бронетехніки.

Надання болгарським МВС бронетранспортерів, які не використовуються, було погоджено під час візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії минулого місяця.

Про те, що кількість машин становить близько 100 одиниць, стало зрозуміло із заяв депутатів Івайла Мірчева, який є одним з авторів проєкту рішення, і Даніеля Мітова з партії ГЄРБ. Крім машин, Болгарія передасть також запасні частини до них і озброєння.

Йдеться про радянські бронетранспортери 1960-1970-х років. Вони були закуплені в процесі відновлення сил болгарської армії, але досі жодного разу не використовувалися. Вони є власністю Міністерства внутрішніх справ Болгарії, де вважають, що в них немає потреби.

Примітно, що офіційна Софія, попри непотрібність цієї бронетехніки, очікує на компенсацію від США, що поліпшить обороноздатність Болгарії.

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