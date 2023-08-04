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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Гибель руководства МВД в Броварах: суд арестовал начальника Управления авиации ГСЧС

трагедія в Броварах
Фото: УНИАН

Печерский райсуд Киева по делу о падении вертолета в Броварах отправил на два месяца под стражу начальника Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробку. В той трагедии погибло руководство МВД.

Об этом сообщает Суспільне.

В комментарии журналистам Коробка сказал, что не согласен с решением суда, потому что действовал согласно руководящим документам, а профессиональный уровень пилотов позволял перевозить руководящий состав МВД, и погода была летная.

Адвокаты Ивана Коробки будут подавать апелляцию.

Накануне Офис генпрокурора и ГБР в производстве о гибели руководства МВД в Броварах в январе 2023 года сообщили о подозрениях пяти должностным лицам ГСЧС. А именно:

  • начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира части;
  • заместителю командира по летной подготовке;
  • командиру авиационной эскадрильи;
  • начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

По данным следствия, должностные лица причастны к ряду нарушений правил безопасности движения и эксплуатации вертолета, и это привело к гибели людей.

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Источник: Суспільне
Бровары, Денис Монастырский, ДСНС
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