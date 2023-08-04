Загибель керівництва МВС у Броварах: суд арештував начальника Управління авіації ДСНС

Печерський райсуд Києва у справі про падіння гелікоптера у Броварах відправив на два місяці під варту начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробку. У тій трагедії загинуло керівництво МВС.

Про це повідомляє Суспільне.

У коментарі журналістам Коробка сказав, що не погоджується з рішенням суду, бо діяв згідно з керівними документами, а фаховий рівень пілотів дозволяв перевозити керівний склад МВС, і погода була льотна.

Адвокати Івана Коробки подаватимуть апеляцію.

Напередодні Офіс генпрокурора та ДБР у провадженні про загибель керівництва МВС в авіакатастрофі в Броварах у січні 2023 року повідомили про підозри п’ятьом посадовцям ДСНС. А саме:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку й рятування ДСНС України;

в.о. командира частини;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

За даними слідства, посадовці причетні до низки порушень правил безпеки руху та експлуатації гелікоптера, і це призвело до загибелі людей.

Джерело : Суспільне

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