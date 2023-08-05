Под санкциями США с 2019 года: что известно о танкере SIG, атакованном возле Крымского моста

Морские дроны в ночь на 5 августа атаковали российский танкер SIG в Керченском проливе возле незаконно возведенного россиянами моста. Судно в результате атаки получило пробоину.

SIG (СИГ) — один из крупнейших российских нефтяных танкеров. По данным украинской стороны, он транспортировал топливо для российских войск. Судно пришло из Турции и было пришвартовано неподалеку от моста.

Его построили относительно недавно — в 2014 году в Костроме. Порт приписки — Санкт-Петербург. Судно имеет общий тоннаж почти 4,8 т, длина составляет 141 м, а ширина – 17 м.

Кораблем владеет российская компания Югра-Лизинг (UGRA-LEASING LLC) из Ханты-Мансийска.

В 2019 году США наложили санкции на танкер SIG за поставки нефтепродуктов в Сирию для российских военных. Тогда танкер принадлежал ООО Транспетрочарт.

По данным украинской мониторинговой группы Институт Черноморских стратегических исследований и ресурса BlackSeaNews, по состоянию на январь текущего года SIG продолжал экспорт российской нефти в Сирию.

Из последнего рейса в Сирию он вернулся 1 августа без груза и встал на рейдовую стоянку к югу от Керченского пролива.

Этот танкер впервые был зафиксирован мониторинговой группой BlackSeaNews как нарушитель крымских санкций в мае 2017 года, когда доставил из Новороссийска 6,5 тыс. т дизтоплива на Феодосийскую нефтебазу.

Абсолютное большинство рейсов в Феодосию выполнялось с выключенным передатчиком АИС. Официально танкер сообщал, что порт назначения — порт Кавказ (РФ).

В атаке на подсанкционный танкер SIG россияне традиционно обвиняют Украину. На момент атаки на судне находились 11 членов экипажа, некоторые из них получили ссадины от осколков разбитого стекла. У самого танкера, по заявлениям кремлевских пропагандистов, повреждены машинное отделение, насосный отсек и судовая надстройка.

Фото: Yörük Işık

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