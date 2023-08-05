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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Під санкціями США з 2019 року: що відомо про танкер SIG, атакований біля Кримського мосту

танкер Сиг

Морські дрони в ніч на 5 серпня атакували російський танкер SIG у Керченській протоці біля незаконно зведеного росіянами мосту. Судно внаслідок атаки отримало пробоїну.

SIG (СІГ) – один із найбільших російських нафтових танкерів. За даними української сторони, він транспортував паливо для російських військ. Судно прийшло з Туреччини та було пришвартоване неподалік мосту.

Його побудували відносно недавно – 2014 року у Костромі. Порт приписки – Санкт-Петербург. Судно має загальний тоннаж майже 4,8 т, довжина становить 141 м, а ширина – 17 м.

Кораблем володіє російська компанія Югра-Лізинг (UGRA-LEASING LLC) з Ханти-Мансійська.

У 2019 році США наклали санкції на танкер SIG за постачання нафтопродуктів до Сирії для російських військових. Тоді танкер належав ТОВ Транспетрочарт.

За даними української моніторингової групи Інститут Чорноморських стратегічних досліджень і ресурсу BlackSeaNews, станом на січень поточного року SIG продовжував експорт російської нафти в Сирію.

З останнього рейсу до Сирії він повернувся 1 серпня без вантажу і став на рейдову стоянку на південь від Керченської протоки.

Цей танкер уперше був зафіксований моніторинговою групою BlackSeaNews як порушник кримських санкцій у травні 2017 року, коли доставив з Новоросійська 6,5 тис. т дизпалива на Феодосійську нафтобазу.

Танкер СІГ (SIG) – що відомо про нафтовий танкер, атакований біля Кримського мосту

Фото: BlackSeaNews

Абсолютна більшість рейсів до Феодосії виконувалася з вимкненим передавачем АІС. Офіційно танкер повідомляв, що порт призначення – порт Кавказ (РФ).

В атаці на підсанкційний танкер SIG росіяни традиційно звинувачують Україну. На момент атаки на судні перебували 11 членів екіпажу, деякі з них дістали садна від осколків розбитого скла. У самого танкера, за заявами кремлівських пропагандистів, пошкоджено машинне відділення, насосний відсік і суднову надбудову.

Фото: Yörük Işık

Керченський міст, Керченька протока, Крим
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