РФ стремится подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь — ГУР
Российская пропаганда нацелена на то, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, а также подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь.
Об этом в интервью изданию Сivilmedia.mk заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Он отметил, что внутри РФ кремлевская пропаганда пытается подпитывать миф, будто нынешняя Россия еще сохраняет способность к развитию.
По словам Скибицкого, после полномасштабного вторжения Украина применяет подход более активного противодействия вражеской пропаганде.
— Главное наше оружие в этом процессе — правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, которые раскрывают намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений, — сказал представитель ГУР.
Скибицкий отметил, что такой подход доказывает свою эффективность, ведь пропаганда Кремля не может достичь своих главных целей, а значит, Россия проигрывает в информационной войне.
Фото: Media Center Ukraine