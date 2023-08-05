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РФ стремится подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь — ГУР

РФ стремится подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь — ГУР

Российская пропаганда нацелена на то, чтобы разрушить внутреннее единство украинского общества, а также подорвать доверие между Украиной и партнерами, чтобы остановить военную помощь.

Об этом в интервью изданию Сivilmedia.mk заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Он отметил, что внутри РФ кремлевская пропаганда пытается подпитывать миф, будто нынешняя Россия еще сохраняет способность к развитию.

По словам Скибицкого, после полномасштабного вторжения Украина применяет подход более активного противодействия вражеской пропаганде.

— Главное наше оружие в этом процессе — правда. Военная разведка Украины, например, стала более открытой: мы публикуем факты, отдельные разведывательные данные, которые раскрывают намерения агрессора, обнародуем доказательства совершения Россией военных преступлений, — сказал представитель ГУР.

Скибицкий отметил, что такой подход доказывает свою эффективность, ведь пропаганда Кремля не может достичь своих главных целей, а значит, Россия проигрывает в информационной войне.

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Фото: Media Center Ukraine

Война в Украине, Разведка, Російська агресія, Российская пропаганда
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