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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

РФ прагне підірвати довіру між Україною та партнерами, щоб зупинити військову допомогу – ГУР

РФ прагне підірвати довіру між Україною та партнерами, щоб зупинити військову допомогу – ГУР

Російська пропаганда націлена на те, щоб зруйнувати внутрішню єдність українського суспільства, а також підірвати довіру між Україною та партнерами, аби зупинити військову допомогу.

Про це в інтерв’ю виданню Сivilmedia.mk заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що всередині РФ кремлівська пропаганда намагається підживлювати міф, ніби нинішня Росія ще зберігає здатність до розвитку.

За словами Скібіцького, після повномасштабного вторгнення Україна застосовує підхід більш активної протидії ворожій пропаганді.

– Головна наша зброя в цьому процесі – правда. Воєнна розвідка України, наприклад, стала більш відкритою: ми публікуємо факти, окремі розвідувальні дані, які розкривають наміри агресора, оприлюднюємо докази вчинення Росією воєнних злочинів, – сказав представник ГУР.

Скібіцький наголосив, що такий підхід доводить свою ефективність, адже пропаганда Кремля не може досягти своїх головних цілей, а отже, Росія програє в інформаційній війні.

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Фото: Media Center Ukraine

Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія, Російська пропаганда
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