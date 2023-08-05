Из еще девяти населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей
В девяти населенных пунктах Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Обращение Донецкой ОГА рассмотрели во время заседания Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.
Его участники единогласно выступили за проведение принудительной эвакуации детей еще из девяти населенных пунктов Донецкой области, находящихся вблизи районов ведения боевых действий.
Речь идет о Ямполе, Заречном, Торском, Ореховатке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке.
Сообщается, что из-за сложной ситуации с безопасностью и вражеских обстрелов оттуда планируют принудительно эвакуировать 130 детей.
Также Координационный штаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. Сейчас из пятикилометровой опасной зоны уже эвакуированы 1 718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются.