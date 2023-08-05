Зі ще дев’яти населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей
У дев’яти населених пунктах Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Звернення Донецької ОВА розглянули під час засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.
Його учасники одностайно виступили за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, що у поблизу районів ведення бойових дій.
Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку.
Повідомляється, що через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти планують примусово евакуювати 130 дітей.
Також Координаційний штаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з п’ятикілометрової небезпечної зони вже евакуйовано 1 718 людей, зокрема 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають.