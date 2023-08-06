Второй мост за день: на Херсонщине есть прилеты возле Геническа

Сообщается о прилетах по мосту через пролив Тонкий, соединяющий Херсонскую область и Крым.

Как заявил “глава” аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо, всего было выпущенно 12 ракет, из которых 9 якобы сбили силы российской ПВО.

По словам Сальдо, был ранен мирный житель, пересекавший мост в момент обстрела. Также в результате удара был перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения.

Ни Генштаб, ни Офис президента Украины взрывы не комментируют.

Напомним, что сегодня, 6 августа, на административной границе Крыма и Херсонской области слышны взрывы. Сообщалось о 3-4 прилетах по Чонгарскому мосту.

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