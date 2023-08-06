Другий міст за день: на Херсонщині є прильоти біля Генічеська

Повідомляється про прильоти по мосту через протоку Тонку, що з’єднує Херсонську область і Крим.

Як заявив “глава” анексованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, загалом було випущено 12 ракет, з яких 9 нібито збили сили російської ППО.

За словами Сальдо, було поранено мирного жителя, який перетинав міст у момент обстрілу. Також унаслідок удару було перебито газопровід зі Стрілківського родовища до Генічеська, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання.

Ні Генштаб, ні Офіс президента України вибухи не коментують.

Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, на адміністративній межі Криму та Херсонської області чутно вибухи. Повідомляється про 3-4 прильоти по Чонгарському мосту.

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