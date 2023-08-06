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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Другий міст за день: на Херсонщині є прильоти біля Генічеська

Другий міст за день: на Херсонщині є прильоти біля Генічеська
Фото: Depositphotos

Повідомляється про прильоти по мосту через протоку Тонку, що з’єднує Херсонську область і Крим.

Як заявив “глава” анексованої частини Херсонської області Володимир Сальдо, загалом було випущено 12 ракет, з яких 9 нібито збили сили російської ППО.

За словами Сальдо, було поранено мирного жителя, який перетинав міст у момент обстрілу. Також унаслідок удару було перебито газопровід зі Стрілківського родовища до Генічеська, що проходив поруч із мостом. Понад 20 тисяч жителів міста залишилися без газопостачання.

Ні Генштаб, ні Офіс президента України вибухи не коментують.

Вибухи на мосту через Тонку протоку 6 серпня 2023: що відомо про вибухи на Херсонщині

Нагадаємо, що сьогодні, 6 серпня, на адміністративній межі Криму та Херсонської області чутно вибухи. Повідомляється про 3-4 прильоти по Чонгарському мосту.

Війна в Україні, Генічеськ, Херсонська область
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