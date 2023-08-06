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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Образовались большие воронки: по Чонгарскому мосту “прилеты”

Вибух

На административной границе Крыма и Херсонской области слышны взрывы. Сообщается о 3-4 прилетах по Чонгарскому мосту. Он проходит через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка — Джанкой.

Также есть информация, что громко и в районе Геническа.

В росСМИ пишут, что пункт пропуска КПП Чонгар временно закрыт.

На обнародованных фото видно, что Чонгарский мост подвергся разрушениям — там образовались воронки.

Перед этим в соцсетях опубликовали видео, на котором видно столб дыма над Чонгарским мостом.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов в Telegram подтвердил факт поражения моста.

— Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет, — написал он.

Напомним, что в июле на Чонгарском мосту уже раздавались взрывы. Также громко там было 22 июня.

Ранее эксперт рассказал, как изменится логистика россиян, если не будет сообщения через Чонгар.

Война в Украине, Взрыв, Геническ, Крым, Херсонская область
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