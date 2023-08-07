Дали возможность Украине перехватить инициативу: Мусиенко об итогах переговоров в Джидде
Переговоры в Джидде (Cаудовская Аравия) по поводу украинской формулы мира дали возможность Украине перехватить инициативу в борьбе за Глобальный Юг. Кроме того, это мероприятие нивелирует утверждения о необходимости “договариваться с РФ”.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини.
Он положительно оценил результаты саммита.
– Я это считаю перехватом инициативы в борьбе за Глобальный Юг, – отметил эксперт.
Мусиенко объяснил, что для Украины важна позиция не только США, стран Евросоюза, но и Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.
Он обратил внимание, что на переговорах в Джидде присутствовали представители разных государств, в том числе Китая.
– Сама встреча – это еще и возможность перехватить сейчас инициативу. Не секрет, что в ряде западных СМИ начали появляться разные публикации о том, что, если контрнаступление Украины не удастся, то уже готовятся какие-то переговоры. Так вот, для того, чтобы сбить этот информационный фон, необходимо было такое мероприятие, которое сегодня четко артикулирует, что есть позиция Украины, и ее готовы поддерживать и от нее отталкиваться. Не только в Европе и не только на Западе, что очень важно, — подчеркнул Мусиенко.
Он добавил, что мероприятие в Джидде было гораздо более удачным, чем саммит Россия-Африка, недавно организованный Кремлем. В Саудовской Аравии было продемонстрировано, что поддержка Украины среди стран Африки и Юго-Восточной Азии растет.
Комментируя отсутствие итоговой декларации саммита в Джидде, Мусиенко объяснил, что, как правило, такие документы подписываются на уровне глав МИД или глав государства, а не советников.
Эксперт добавил, что есть разные рамки и ранги подготовки таких встреч. Сначала это послы государств, потом – советники, потом – министры и наконец – главы государств.
Мусиенко выразил мнение, что декларацию подпишут на следующих этапах переговоров по украинской формуле мира.
– Принципы этого документа понятны и очерчены. Это суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины, – заявил он.
Эксперт не исключил, что по завершении войны нужно будет пересмотреть некоторые нормы международного права. В частности, не работает в полной мере институт привлечения страны-агрессора к ответственности. Кроме того, РФ нивелирует договоренности о нераспространении ядерного оружия.
– Я бы не исключал, что после окончания этой войны мы увидим серьезную реставрацию, если не восстановление новых норм международного права и, возможно, перезагрузку ООН, — подытожил Мусиенко.
Как известно, в Джидде 5-6 августа прошли переговоры о ключевых принципах мира для Украины. К ним присоединились представители более 40 стран, в том числе государства Глобального Юга.
Это была встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств. По данным СМИ, участники саммита пришли к согласию, что уважение к территориальной целостности Украины должно быть ключевым пунктом любого мирного соглашения.
Новый раунд переговоров по украинской формуле мира может состояться осенью в рамках саммита G20 в Индии.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко