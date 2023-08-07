Дали возможность Украине перехватить инициативу: Мусиенко об итогах переговоров в Джидде

Переговоры в Джидде (Cаудовская Аравия) по поводу украинской формулы мира дали возможность Украине перехватить инициативу в борьбе за Глобальный Юг. Кроме того, это мероприятие нивелирует утверждения о необходимости “договариваться с РФ”.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Он положительно оценил результаты саммита.

– Я это считаю перехватом инициативы в борьбе за Глобальный Юг, – отметил эксперт.

Мусиенко объяснил, что для Украины важна позиция не только США, стран Евросоюза, но и Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Он обратил внимание, что на переговорах в Джидде присутствовали представители разных государств, в том числе Китая.

– Сама встреча – это еще и возможность перехватить сейчас инициативу. Не секрет, что в ряде западных СМИ начали появляться разные публикации о том, что, если контрнаступление Украины не удастся, то уже готовятся какие-то переговоры. Так вот, для того, чтобы сбить этот информационный фон, необходимо было такое мероприятие, которое сегодня четко артикулирует, что есть позиция Украины, и ее готовы поддерживать и от нее отталкиваться. Не только в Европе и не только на Западе, что очень важно, — подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что мероприятие в Джидде было гораздо более удачным, чем саммит Россия-Африка, недавно организованный Кремлем. В Саудовской Аравии было продемонстрировано, что поддержка Украины среди стран Африки и Юго-Восточной Азии растет.

Комментируя отсутствие итоговой декларации саммита в Джидде, Мусиенко объяснил, что, как правило, такие документы подписываются на уровне глав МИД или глав государства, а не советников.

Эксперт добавил, что есть разные рамки и ранги подготовки таких встреч. Сначала это послы государств, потом – советники, потом – министры и наконец – главы государств.

Мусиенко выразил мнение, что декларацию подпишут на следующих этапах переговоров по украинской формуле мира.

– Принципы этого документа понятны и очерчены. Это суверенитет, территориальная целостность и независимость Украины, – заявил он.

Эксперт не исключил, что по завершении войны нужно будет пересмотреть некоторые нормы международного права. В частности, не работает в полной мере институт привлечения страны-агрессора к ответственности. Кроме того, РФ нивелирует договоренности о нераспространении ядерного оружия.

– Я бы не исключал, что после окончания этой войны мы увидим серьезную реставрацию, если не восстановление новых норм международного права и, возможно, перезагрузку ООН, — подытожил Мусиенко.

Как известно, в Джидде 5-6 августа прошли переговоры о ключевых принципах мира для Украины. К ним присоединились представители более 40 стран, в том числе государства Глобального Юга.

Это была встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств. По данным СМИ, участники саммита пришли к согласию, что уважение к территориальной целостности Украины должно быть ключевым пунктом любого мирного соглашения.

Новый раунд переговоров по украинской формуле мира может состояться осенью в рамках саммита G20 в Индии.

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