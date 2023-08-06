Новый раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках саммита G20 в Индии — СМИ
В рамках осеннего саммита G20, который состоится в Индии может пройти следующий раунд мирных переговоров по Украине.
Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
Как рассказал журналистам французский дипломат, следующий этап переговоров состоится до саммита лидеров G-20 в Нью-Дели в сентябре.
В то же время он отметил, что ни одна из стран Глобального Юга, участвующих в переговорах, не хотели видеть Россию на следующих переговорах по Украине.
Однако глава делегации Бразилии Селсу Аморим заявил, что этот процесс должен включать Россию “в той или иной форме”.
Напомним, во время саммита в Саудовской Аравии, который состоялся в эти выходные, Китай поддержал проведение третьего раунда переговоров по поиску мирного урегулирования войны в Украине.
В переговорах приняли участие, в частности, США, Индия, страны ЕС и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.
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