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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Новый раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках саммита G20 в Индии — СМИ

Новый раунд мирных переговоров по Украине может пройти в рамках саммита G20 в Индии — СМИ
Фото: Depositphotos

В рамках осеннего саммита G20, который состоится в Индии может пройти следующий раунд мирных переговоров по Украине.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Как рассказал журналистам французский дипломат, следующий этап переговоров состоится до саммита лидеров G-20 в Нью-Дели в сентябре.

В то же время он отметил, что ни одна из стран Глобального Юга, участвующих в переговорах, не хотели видеть Россию на следующих переговорах по Украине.

Однако глава делегации Бразилии Селсу Аморим заявил, что этот процесс должен включать Россию “в той или иной форме”.

Напомним, во время саммита в Саудовской Аравии, который состоялся в эти выходные, Китай поддержал проведение третьего раунда переговоров по поиску мирного урегулирования войны в Украине.

В переговорах приняли участие, в частности, США, Индия, страны ЕС и специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй.

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G20, Індія, Война в Украине, Російська агресія, Саміт
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