Дали можливість Україні перехопити ініціативу: Мусієнко про підсумки переговорів у Джидді

Переговори у Джидді (Cаудівська Аравія) щодо української формули миру дали можливість Україні перехопити ініціативу в боротьбі за Глобальний Південь. Крім того, цей захід нівелює твердження про необхідність “домовлятися з РФ”.

По це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він позитивно оцінив результати саміту.

– Я це вважаю перехопленням ініціативи в боротьбі за Глобальний Південь, – зазначив експерт.

Мусієнко пояснив, що для України важлива позиція не лише США, країн Євросоюзу, а й Латинської Америки, Африки і Південно-Східної Азії.

Він звернув увагу, що на переговорах у Джидді були присутні представники різних держав, зокрема й Китаю.

– Сама зустріч – це ще й можливість перехопити зараз ініціативу. Не секрет, що в низці західних ЗМІ почали з’являтися різні публікації про те, що, мовляв, якщо контрнаступ України не вдасться, то вже готуються якісь переговори. Так от, для того, щоб збити це інформаційне тло, потрібен був такий захід, який на сьогодні чітко артикулює, що є позиція України, і її готові підтримувати та нею керуватися. Не лише в Європі й не лише на Заході, що дуже важливо, – наголосив Мусієнко.

Він додав, що захід у Джидді був набагато вдаліший, аніж саміт Росія-Африка, нещодавно організований Кремлем. У Саудівській Аравії продемонстровано, що підтримка України серед країн Африки і Південно-Східної Азії зростає.

Коментуючи відсутність підсумкової декларації саміту в Джидді, Мусієнко пояснив, що зазвичай такі документи підписуються на рівні глав МЗС чи глав держави, а не радників.

Експерт додав, що є різні межі та ранги підготовки таких зустрічей. Спочатку це посли держав, потім – радники, потім – міністри і нарешті – глави держав.

Мусієнко висловив думку, що декларацію підпишуть на наступних етапах переговорів щодо української формули миру.

– Принципи цього документа зрозумілі й окреслені. Це суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України, – заявив він.

Експерт не виключив, що після завершення війни потрібно буде переглянути деякі норми міжнародного права. Зокрема, не працює повною мірою інститут притягнення країни-агресора до відповідальності. Крім того, РФ нівелює домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї.

– Я б не виключав, що після закінчення цієї війни ми побачимо серйозну реставрацію, якщо не відбудову нових норм міжнародного права і, можливо, перезавантаження ООН, – підсумував Мусієнко.

Як відомо, у Джидді 5-6 серпня відбулися переговори про ключові принципи миру для України. До них долучилися представники понад 40 країн, зокрема й держави Глобального Півдня.

Це була зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств. За даними ЗМІ, учасники саміту дійшли згоди, що повага до територіальної цілісності України має бути ключовим пунктом будь-якої мирної угоди.

Новий раунд переговорів щодо української формули миру може відбутися восени в межах саміту G20 в Індії.

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