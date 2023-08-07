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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Очень жесткое противостояние: Маляр назвала самое горячее направление фронта

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На прошлой неделе наиболее ожесточенные боевые действия происходили на Востоке Украины. А самым горячим было Купянское направление.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона Єдині новини.

По ее словам, за последнюю неделю обстановка была крайне сложной и напряженной как на Востоке, так и на Юге нашего государства. Войска РФ определили основным направлением наступления именно Восток, где пытаются продвигаться еще с января. Речь идет о Лиманском, Купянском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Оккупанты не оставляют попыток наступать и на Бахмутском направлении.

– Всю прошедшую неделю Восток был эпицентром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было наиболее горячо… Это было очень горячее направление, враг пытался пробить нашу оборону. Ему это не удалось. Но противостояние было очень жестким, — подчеркнула замминистра.

Анна Маляр уточнила, что в Харьковской области оккупанты пытались вернуть позиции, потерянные еще осенью прошлого года.

– У них такой план. Они хотят в Харьковской области вернуть утраченные территории, — заявила она.

На Лиманском направлении в течение недели шли бои в районе Серебрянского леса, происходили бесконечные штурмы оккупантов.

Карта - бої на Сході України

Карта: Deep State

На Марьинском и Авдеевском направлениях, по словам Маляр, ситуация фактически не меняется с прошлого года. Путинские войска пытаются окружить город Авдеевка, но им это не удается. Входить же в город оккупанты не рискуют: боятся уличных боев с украинскими военными. Продвинуться в том районе врагу не удается.

Кроме того, войска РФ пытаются взять под контроль Марьинку, но безуспешно.

– У нас было освобождено Старомайорское в тех краях. И враг в течение прошлой недели пытался вернуть эти утраченные позиции, – сообщила замминистра.

Маляр добавила, что враг на прошлой неделе ощутимо увеличил количество обстрелов на Востоке: с 8 тыс. до более 9 тыс. Количество выпущенных оккупантами боеприпасов возросло примерно на 100 тыс. – почти до полумиллиона.

То есть речь идет о сплошном артиллерийском обстреле. И в таких условиях украинские военные продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении – на южном фланге. А на северном продолжаются ожесточенные бои, враг пытается там штурмовать и вернуть утраченные позиции.

Как отметила Анна Маляр, ситуация там сложная, но контролируемая.

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Авдеевка, Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, контрнаступ, Куп'янськ
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