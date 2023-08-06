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Сложное, но продолжается. Буданов оценил, как продвигается контрнаступление Сил обороны

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Контрнаступление Сил обороны Украины сложное, поскольку у России было время построить стационарные, полностью оборудованные и залитые бетоном посты обороны.

Об этом рассказал болгарскому каналу bTV начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

— Самое главное, что наступление не прекращается, а продолжается. На мой взгляд, на Бахмутской линии немного быстрее, чем на юге, но время покажет, — сказал он.

Разведчик не ответил, сколько территории уже отвоевали украинские защитники с начала контрнаступления, но заверил, что Украина сможет сохранить деоккупированную территорию и будет двигаться дальше.

Ранее The Economist объяснил, почему контрнаступление не будет быстрым.

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Источник: bTV

Война в Украине, Кирилл Буданов, контрнаступ
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