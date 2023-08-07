Дуже жорстке протистояння: Маляр назвала найгарячіший напрямок фронту

Протягом минулого тижня найбільш запеклі бойові дії відбувалися на Сході України. А найгарячішим був Куп’янський напрямок.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону Єдині новини.

За її словами, протягом останнього тижня обстановка була вкрай складною і напруженою як на Сході, так і на Півдні нашої держави. Війська РФ визначили основним напрямком наступу саме Схід, де пробують просуватися ще з січня. Йдеться про Лиманський, Куп’янський, Авдіївський, Мар’їнський напрямки.

Окупанти не полишають спроб наступати і на Бахмутському напрямку.

– Весь минулий тиждень Схід був епіцентром бойових дій. На Куп’янському напрямку, мабуть, було найгарячіше… Це був напрямок дуже гарячий, ворог намагався пробити нашу оборону. Йому це не вдалося. Але протистояння було дуже жорстке, – наголосила заступниця міністра.

Ганна Маляр уточнила, що в Харківській області окупанти намагалися повернути позиції, втрачені ще восени минулого року.

– У них такий план. Вони хочуть у Харківській області повертати території, які втратили, – заявила вона.

На Лиманському напрямку протягом тижня точилися бої в районі Серебрянського лісу, відбувалися безкінечні штурми окупантів.

На Мар’їнському та Авдіївському напрямках, за словами Маляр, ситуація фактично не змінюється з минулого року. Путінські війська намагаються оточити місто Авдіївка, але їм це не вдається. Заходити ж у місто окупанти не ризикують: бояться вуличних боїв з українськими військовими. Просунутися в тому районі ворогові не вдається.

Крім того, війська РФ намагаються взяти під контроль Мар’їнку, але безуспішно.

– У нас було звільнене Старомайорське в тих краях. І ворог протягом минулого тижня намагався повернути ці втрачені позиції, – повідомила заступниця міністра.

Маляр додала, що ворог минулого тижня відчутно збільшив кількість обстрілів на Сході: з 8 тис. до понад 9 тис. Кількість випущених окупантами боєприпасів зросла приблизно на 100 тис. – до майже пів мільйона.

Тобто йдеться про суцільний артилерійський обстріл. І в таких умовах українські військові продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку – на південному фланзі. А на північному тривають запеклі бої, ворог намагається там штурмувати і повернути втрачені позиції.

Як зазначила Ганна Маляр, ситуація там складна, але контрольована.

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