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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Количество туристов в оккупированном Крыму сократилось почти вдвое в июле

пусті пляжі в Криму
Фото: Getty Images

Количество россиян, которые решаются на отдых во временно оккупированном украинском Крыму, уменьшилось почти вдвое за несколько недель.

Британский телеканал Sky News отмечает, что это связано с усилившейся активностью атак со стороны Украины на инфраструктуру оккупированного полуострова.

По информации российской газеты Коммерсант, во второй половине июля бронирование отелей упало на 45% по сравнению с началом месяца. По оценкам экспертов, заполняемость отелей упала до 50-60%.

Для способности Кремля утверждать, что его оккупация в 2014 году полуострова успешна, имеет значение, в частности, туризм в Крыму. Также он играет большую роль в экономике полуострова.

— Но сочетание относительно непродолжительного курортного сезона и высоких цен на низкокачественные услуги привело к тому, что этот сектор испытывает трудности, — пишет Sky News.

Финские исследователи Александр Панасюк и Галина Зубрицкая говорят, что российское правительство отрицает любое ощущение кризиса крымского туризма, несмотря на давние политические, экономические, транспортные и энергетические проблемы полуострова.

Они выяснили, что в 2018-2019 годах Кремль оплатил более 7 500 статей в интернете и почти 1 тыс. телевизионных сюжетов, с целью продать Крым как нечто туристически привлекательное.

Однако, полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, сделала и без того сложную ситуацию для крымского туризма еще хуже.

Строгий контроль над российскими государственными СМИ свидетельствует о том, что все больше людей в России не знают о масштабах украинского контрнаступления. Впрочем, падение туризма в Крыму свидетельствует, что россияне на самом деле знают об атаках Украины на инфраструктуру в Крыму — и соответственно, меняют свои планы, когда выбирают место для отдыха.

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Storm Shadow чи SCALP-EG

Источник: Sky News
Война в Украине, Крым
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