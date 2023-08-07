В ISW рассказали, для чего ВСУ нанесли удары по мостам в Крым

Удары ВСУ по российской логистике из Крыма на материковую Украину являются частью контрнаступления и помогут в будущих контрнаступательных операциях.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

6 августа украинские войска нанесли удары по двум ключевым автомобильным мостам на сухопутных линиях, соединяющих оккупированный Крым и оккупированную Херсонскую область. Оккупационные войска были вынуждены перенаправить автомобильное движение с более коротких восточных маршрутов на более длинные западные.

Вооруженные силы Украины подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам.

Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска выпустили 12 ракет по автомобильному мосту через Генический пролив, соединяющему Генический район с Арабатской стрелкой, и что российская ПВО якобы перехватила девять ракет. Российские источники опубликовали кадры, на которых видно, что мост получил значительные повреждения.

Также российские источники опубликовали кадры после удара по автомобильному мосту через Чонгар на трассе М-18 (Джанкой — Мелитополь), соединяющей оккупированный Крым с оккупированной Херсонской областью. Обе стороны моста получили незначительные повреждения.

Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские войска выпустили по мосту две ракеты, одну якобы российская ПВО сбила.

Россияне утверждают, что ВСУ использовали крылатые ракеты Storm Shadow, но аналитики ISW пока не могут это подтвердить.

Один российский военкор утверждает, что удары ВСУ по мостам свидетельствуют о том, что Украина методично пытается отрезать российскую группировку на Юге и нарушить ее логистику, как это было во время Херсонского контрнаступления.

Удары по восточным пунктам пропуска на какое-то неопределенное время нарушат логистику оккупантов, считают аналитики ISW.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : ISW

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