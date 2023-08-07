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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кількість туристів в окупованому Криму скоротилася майже удвічі у липні

пусті пляжі в Криму
Фото: Getty Images

Кількість росіян, які зважуються на відпочинок в тимчасово окупованому українському Криму, зменшилася майже удвічі за кілька тижнів.

Британський телеканал Sky News зазначає, що це пов’язано з посиленою активністю атак з боку України на інфраструктуру окупованого півострова.

За інформацією російської газети Комерсант, у другій половині липня бронювання готелів впало на 45% порівняно з початком місяця. За оцінками експертів, заповнюваність готелів впала до 50-60%.

Для здатності Кремля стверджувати, що його окупація у 2014 році півострова успішна, має значення, зокрема, туризм у Криму. Також він відіграє велику роль в економіці півострова.

— Але поєднання відносно нетривалого курортного сезону і високих цін на низькоякісні послуги призвело до того, що цей сектор зазнає труднощів, – пише Sky News.

Фінські дослідники Олександр Панасюк і Галина Зубрицька кажуть, що російський уряд заперечує будь-яке відчуття кризи кримського туризму, попри давні політичні, економічні, транспортні та енергетичні проблеми півострова.

Вони з’ясували, що у 2018-2019 роках Кремль оплатив понад 7 500 статей в інтернеті та майже 1 тис. телевізійних сюжетів, з метою продати Крим як щось туристично привабливе.

Однак, повномасштабна війна, розв’язана Росією проти України, зробила і без того складну ситуацію для кримського туризму ще гіршою.

Суворий контроль над російськими державними ЗМІ свідчить про те, що дедалі більше людей у Росії не знають про масштаби українського контрнаступу. Втім, падіння туризму в Криму свідчить, що росіяни насправді знають про атаки України на інфраструктуру в Криму – і відповідно, змінюють свої плани, коли обирають місце для відпочинку.

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Storm Shadow чи SCALP-EG

Джерело: Sky News
Війна в Україні, Крим
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