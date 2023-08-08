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Валентина Чорна, редактор ленты

Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире — The Times

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире.

Об этом пишет The Times со ссылкой на полковника Вооруженных сил Украины, который пожелал остаться анонимным.

Военный отметил, что воздушное пространство столицы защищают различные системы, в том числе Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 и другие комплексы.

— Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно, — сказал он.

В то же время полковник подчеркнул, что Украина должна и в дальнейшем совершенствовать свою систему ПВО.

По его словам, боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов заканчиваются. Если Запад не увеличит поставки вооружения, то эта зима может стать тяжелее предыдущей.

— Нельзя планировать войну с ежегодным производством 150-160 ракет Patriot. Мы использовали их за месяц… Если мы дождемся осени, середины октября, то они снова ударят по энергетической инфраструктуре. Это несомненно. Эта зима будет даже тяжелее, чем предыдущая, — добавил полковник.

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Война в Украине, Київ, Ракетные удары России, Російська агресія
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