Вокруг Киева создана самая мощная система ПВО в мире — The Times
Вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны в мире.
Об этом пишет The Times со ссылкой на полковника Вооруженных сил Украины, который пожелал остаться анонимным.
Военный отметил, что воздушное пространство столицы защищают различные системы, в том числе Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 и другие комплексы.
— Россияне поняли, что биться головой о стену бессмысленно, — сказал он.
В то же время полковник подчеркнул, что Украина должна и в дальнейшем совершенствовать свою систему ПВО.
По его словам, боеприпасы для защиты от ракетных обстрелов заканчиваются. Если Запад не увеличит поставки вооружения, то эта зима может стать тяжелее предыдущей.
— Нельзя планировать войну с ежегодным производством 150-160 ракет Patriot. Мы использовали их за месяц… Если мы дождемся осени, середины октября, то они снова ударят по энергетической инфраструктуре. Это несомненно. Эта зима будет даже тяжелее, чем предыдущая, — добавил полковник.
Радиотехнические войска Воздушных сил являются глазами для зенитно-ракетных войск и авиации, и дают свои указания по выявлению воздушных целей. Они первыми обнаруживают самолеты, ракеты и БпЛА врага.Анастасия Кожушко