Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі – The Times
Навколо Києва створено найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі.
Про це пише The Times з посиланням на полковника Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним.
Військовий зазначив, що повітряний простір столиці захищають різні системи, зокрема Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 та інші комплекси.
– Росіяни зрозуміли, що битися головою об стіну безглуздо, – сказав він.
Водночас полковник наголосив, що Україна має й надалі вдосконалювати свою систему ППО.
За його словами, боєприпаси для захисту від ракетних обстрілів закінчуються. Якщо Захід не збільшить поставки озброєння, то ця зима може стати важчою за попередню.
– Не можна планувати війну із щорічним виробництвом 150-160 ракет Patriot. Ми використали їх за місяць… Якщо ми дочекаємося осені, середини жовтня, то вони знову вдарять по енергетичній інфраструктурі. Це безсумнівно. Ця зима буде навіть важчою, ніж попередня, – додав полковник.