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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі – The Times

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Навколо Києва створено найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі.

Про це пише The Times з посиланням на полковника Збройних сил України, який побажав залишитися анонімним.

Військовий зазначив, що повітряний простір столиці захищають різні системи, зокрема Patriot, Nasams, IRIS-T, Crotale, С-300 та інші комплекси.

– Росіяни зрозуміли, що битися головою об стіну безглуздо, – сказав він.

Водночас полковник наголосив, що Україна має й надалі вдосконалювати свою систему ППО.

За його словами, боєприпаси для захисту від ракетних обстрілів закінчуються. Якщо Захід не збільшить поставки озброєння, то ця зима може стати важчою за попередню.

– Не можна планувати війну із щорічним виробництвом 150-160 ракет Patriot. Ми використали їх за місяць… Якщо ми дочекаємося осені, середини жовтня, то вони знову вдарять по енергетичній інфраструктурі. Це безсумнівно. Ця зима буде навіть важчою, ніж попередня, – додав полковник.

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