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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Ракет все меньше. Россия может сделать ставку на дроны для атак на энергообъекты — Игнат

Юрій Ігнат

Украине нужно больше средств противовоздушной обороны для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом в интервью изданию Телеграф заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что россияне не оставят намерений вывести из строя наш топливно-энергетический сектор, чтобы обесточить страну в холодное время.

Впрочем, оккупанты не имеют того стратегического запаса ракет, как прошлой зимой. Украинские ПВО сбили 750 ракет и 750 дронов. С учетом еще и не сбитых ракет, РФ уже использовала более тысячи. Исходя из этого, Кремль может сделать ставку на иранские дроны.

– Нет у них такого количества дальнобойных, высокоточных ракет, чтобы наносить удары по всей территории Украины. Поэтому, видимо, больше ставки они будут делать на дроны-камикадзе, которые также довольно опасны: если несколько дронов попадают в подстанцию, в какое-то чувствительное место, то происходит пожар и это опасно. А мы будем усиливать ПВО, только надо иметь чем, – сказал Игнат.

Напомним, в ГУР также предупреждают, что с похолоданием оккупанты снова могут сосредоточить свои ракетные удары по объектам критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без света и тепла, впрочем, Украина уже готовится к подобным сценариям.

А в Укрэнерго призвали не избавляться от генераторов, а наоборот позаботиться об их техническом состоянии и запастись дополнительным топливом.

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Фото: Media Center Ukraine

электроэнергия, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
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