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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ведут в Крым: ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам

ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На данный момент Вооруженные силы Украины подтвердили, что удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые были нанесены 6 августа около 15:00, были совершены украинскими военными.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

— Около 15.00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов — Чонгарский и Генический автомобильные мосты, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 6 августа, в районе Чонгара и Геническа Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные сообщали о “прилетах” по мостам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Крым, Херсонская область
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