Ведут в Крым: ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам
На данный момент Вооруженные силы Украины подтвердили, что удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые были нанесены 6 августа около 15:00, были совершены украинскими военными.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
— Около 15.00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов — Чонгарский и Генический автомобильные мосты, — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 6 августа, в районе Чонгара и Геническа Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные сообщали о “прилетах” по мостам.
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