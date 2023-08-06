Ведут в Крым: ВСУ подтвердили удары по Чонгарскому и Геническому мостам

На данный момент Вооруженные силы Украины подтвердили, что удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые были нанесены 6 августа около 15:00, были совершены украинскими военными.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

— Около 15.00 Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения оккупантов — Чонгарский и Генический автомобильные мосты, — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 6 августа, в районе Чонгара и Геническа Херсонской области прогремели мощные взрывы. Местные сообщали о “прилетах” по мостам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 529-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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