У ISW розповіли, для чого ЗСУ завдали ударів по мостах у Крим

Удари ЗСУ по російській логістиці з Криму на материкову Україну є частиною контрнаступу і допоможуть у майбутніх контрнаступальних операціях.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

6 серпня українські війська завдали ударів по двох ключових автомобільних мостах на сухопутних лініях, що з’єднують окупований Крим і окуповану Херсонську область. Окупаційні війська були змушені переспрямувати автомобільний рух із коротших східних маршрутів на довші західні.

Збройні сили України підтвердили удари по Чонгарському та Генічеському мостах.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що українські війська випустили 12 ракет по автомобільному мосту через Генічеську протоку, що з’єднує Генічеський район з Арабатською стрілкою, і що російська ППО нібито перехопила дев’ять ракет. Російські джерела опублікували кадри, на яких видно, що міст зазнав значних пошкоджень.

Також російські джерела опублікували кадри після удару по автомобільному мосту через Чонгар на трасі М-18 (Джанкой – Мелітополь), що з’єднує окупований Крим з окупованою Херсонською областю. Обидві сторони мосту зазнали незначних пошкоджень.

Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що українські війська випустили по мосту дві ракети, одну нібито російська ППО збила.

Росіяни стверджують, що ЗСУ використовували крилаті ракети Storm Shadow, але аналітики ISW поки не можуть це підтвердити.

Один російський військкор стверджує, що удари ЗСУ по мостах свідчать про те, що Україна методично намагається відрізати російське угруповання на Півдні і порушити його логістику, як це було під час Херсонського контрнаступу.

Удари по східних пунктах пропуску на якийсь невизначений час порушать логістику окупантів, вважають аналітики ISW.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 530-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : ISW

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