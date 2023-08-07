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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Германии достигли консенсуса по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus – Чернев

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Ключевые парламентские фракции Германии достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, которые бьют на 500 километров и способны накрывать все оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

Об этом в своем Facebook написал глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

– Только что мои друзья из Бундестага сообщили мне, что ключевые парламентские фракции достигли консенсуса относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, – написал он.

Чернев отметил, что длительное время Украина работала с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки.

– И вот, наконец, лед тронулся, ждем официального решения, – подчеркнул глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Напомним, накануне немецкие политики призвали правительство предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus для усиления контрнаступательных действий ВСУ.

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Зброя для України, Німеччина, Ракета
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