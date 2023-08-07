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Марта Бондаренко, редактор ленты

Артиллеристы 79 бригады показали, как работают пушкой Нона по врагу на Марьинском направлении

Артиллеристы 79 бригады показали, как работают пушкой Нона по врагу на Марьинском направлении

Военные 79 ОДШБр на Марьинском направлении показали, как сдерживают оккупантов с помощью артиллерийской установки 2С9-1 Нона.

Об этом говорится в видеосюжете проекта Українського Свідка.

Установку разработали еще в Советском Союзе, она предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск.

По словам командира подразделения, при использовании Нона практически не бывает разлета снарядов, поэтому они ложатся почти точно в цель.

– Это важное преимущество. Когда цель пристреляна, разлета снарядов практически не бывает. Благодаря этому мы успешно выполняем все задачи, – говорит он, подчеркнув, что боеприпасов для установки достаточно.

Артиллеристы прикрывают нашу пехоту во время ее наступления и отражают штурмы противника. Работают по вражеской бронетехнике и пехоте.

Каждый в экипаже выполняет свою роль: водитель – занимает огневую позицию и спасает экипаж от обстрела, наводчик – наводит пушку и стреляет. Сержант поддерживает боевой дух экипажа, показывает на собственном примере, как следует работать.

Артиллеристы показали работу по российским позициям: из девяти отработанных снарядов — четыре попадания.

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Марьинское направление — одно из самых горячих вдоль всей линии фронта. Оккупанты постоянно штурмуют позиции Сил обороны, бросают в бой подразделения штрафников Шторм-Z, а украинская артиллерия отражает эти атаки.

Фото: Український Свідок

Война в Украине, Мар'їнка
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