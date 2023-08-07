Артиллеристы 79 бригады показали, как работают пушкой Нона по врагу на Марьинском направлении

Военные 79 ОДШБр на Марьинском направлении показали, как сдерживают оккупантов с помощью артиллерийской установки 2С9-1 Нона.

Об этом говорится в видеосюжете проекта Українського Свідка.

Установку разработали еще в Советском Союзе, она предназначена для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск.

По словам командира подразделения, при использовании Нона практически не бывает разлета снарядов, поэтому они ложатся почти точно в цель.

– Это важное преимущество. Когда цель пристреляна, разлета снарядов практически не бывает. Благодаря этому мы успешно выполняем все задачи, – говорит он, подчеркнув, что боеприпасов для установки достаточно.

Артиллеристы прикрывают нашу пехоту во время ее наступления и отражают штурмы противника. Работают по вражеской бронетехнике и пехоте.

Каждый в экипаже выполняет свою роль: водитель – занимает огневую позицию и спасает экипаж от обстрела, наводчик – наводит пушку и стреляет. Сержант поддерживает боевой дух экипажа, показывает на собственном примере, как следует работать.

Артиллеристы показали работу по российским позициям: из девяти отработанных снарядов — четыре попадания.

Марьинское направление — одно из самых горячих вдоль всей линии фронта. Оккупанты постоянно штурмуют позиции Сил обороны, бросают в бой подразделения штрафников Шторм-Z, а украинская артиллерия отражает эти атаки.

Фото: Український Свідок

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.