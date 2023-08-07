Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus

Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus
Фото: Getty Images

Кілька впливових політиків із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus.

– Контрнаступ буксує, в України немає значних військово-повітряних сил для його підтримки. Тому залишається тільки керована зброя – наприклад, крилаті ракети Taurus, за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля і відвоювати свою територію, – заявив депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц в інтерв’ю Der Spiegel.

Він також наголосив, що “як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося постачати важливе обладнання, яке в підсумку, ймовірно, все одно буде поставлено”.

Водночас спікер з питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Нільс Шмід в інтерв’ю Tagesspiegel заявив:

– Я не виключаю, що ми в союзі з американцями поставимо інші додаткові системи – наприклад, Taurus. Однак до цього необхідно домогтися, щоб українці самі змогли їх програмувати, і цим не займалися солдати Бундесверу.

Читайте також
Бʼють на 500 км і мають комбіновану систему наведення: характеристики ракети Taurus
Крилата ракета Taurus

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре висловився проти передання Україні далекобійних ракет Taurus, пославшись на їхню “особливу дальність” та на те, що у цьому немає особливої потреби.

Далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км виробляються в Німеччині з 2005 року, на озброєнні Бундесверу їх 600 штук.

Військова техніка, Зброя, Зброя для України, Німеччина, Ракета
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Storm Shadow: що відомо про невидимі для російської ППО ракети, які можуть розбити Кримський міст
Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus
Кучугури посеред літа: у Німеччині через град та зливу вивели снігоприбиральну техніку
Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus
Знищено 30 крилатих ракет та 27 Шахедів – Повітряні сили про масовану атаку
Війна в Україні, ППО
РФ вивела в Чорне море ще один ракетоносій з загальним залпом 16 Калібрів
Кораблі РФ
Спалахнула пожежа: ворог завдав ракетного удару по околицях Запоріжжя
Х-555
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (06.08.2023)
Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь