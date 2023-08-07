Німецькі політики закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus

Кілька впливових політиків із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus.

– Контрнаступ буксує, в України немає значних військово-повітряних сил для його підтримки. Тому залишається тільки керована зброя – наприклад, крилаті ракети Taurus, за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля і відвоювати свою територію, – заявив депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц в інтерв’ю Der Spiegel.

Він також наголосив, що “як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося постачати важливе обладнання, яке в підсумку, ймовірно, все одно буде поставлено”.

Водночас спікер з питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Нільс Шмід в інтерв’ю Tagesspiegel заявив:

– Я не виключаю, що ми в союзі з американцями поставимо інші додаткові системи – наприклад, Taurus. Однак до цього необхідно домогтися, щоб українці самі змогли їх програмувати, і цим не займалися солдати Бундесверу.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вкотре висловився проти передання Україні далекобійних ракет Taurus, пославшись на їхню “особливу дальність” та на те, що у цьому немає особливої потреби.

Далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 км виробляються в Німеччині з 2005 року, на озброєнні Бундесверу їх 600 штук.

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