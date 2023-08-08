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Татьяна Забожко, редактор ленты

Оккупанты не смогли восстановить утраченное положение в районе Роботиного – Генштаб

російські російський військовий
Фото: Getty Images

На протяжении суток российские оккупанты тщетно предпринимали попытки восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

Роботине Запорізької області

Роботине Запорізької області

Об этом 8 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Между тем Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются там на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Успешно отбили вражеские атаки в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области.

На Бахмутском направлении у армии РФ провалилось наступление в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны Украины под плотным огнем российской авиации и артиллерии успешно отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки.

Продолжают украинские защитники сдерживать наступление российских войск и в районе Марьинки на Марьинском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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