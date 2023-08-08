Оккупанты не смогли восстановить утраченное положение в районе Роботиного – Генштаб
На протяжении суток российские оккупанты тщетно предпринимали попытки восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.
Об этом 8 августа сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Между тем Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются там на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Купянском направлении украинские воины крепко держат оборону. Успешно отбили вражеские атаки в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области.
На Бахмутском направлении у армии РФ провалилось наступление в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны Украины под плотным огнем российской авиации и артиллерии успешно отразили атаки оккупантов в районе Авдеевки.
Продолжают украинские защитники сдерживать наступление российских войск и в районе Марьинки на Марьинском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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