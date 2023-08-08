Окупанти не змогли відновити втрачене положення в районі Роботиного – Генштаб

Упродовж доби російські окупанти марно робили спроби відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

Про це 8 серпня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Тим часом Сили оборони України продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються там на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Куп’янському напрямку українські воїни стійко тримають оборону. Успішно відбили ворожі атаки в районах Синьківки, північніше Іванівки Харківської області та південніше Новоселівського Луганської області.

На Бахмутському напрямку в армії РФ провалився наступ у районах Андріївки, Курдюмівки та Дружби Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони України під щільним вогнем російської авіації та артилерії успішно відбили атаки окупантів у районі Авдіївки.

Продовжують українські захисники стримувати наступ російських військ і в районі Мар’їнки на Мар’їнському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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