Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Семь человек погибли и 67 получили ранения в результате ракетного удара по жилому дому в Покровске Донецкой области 7 августа.
Обновлено 8 августа. Среди раненых – двое детей, 29 сотрудников полиции, семеро спасателей, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Еще вчера двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в Днепр.
Сейчас на месте возобновляется разбор завалов, который ночью приходилось приостанавливать из-за высокой угрозы повторных обстрелов.
Как сообщал ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.
Повредили девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.
В ходе обстрела погиб заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.
Полковнику службы гражданской защиты было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Игорь Клименко, Павел Килиленко, ГСЧС Украины
Фото: Игорь Клименко
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