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Валентина Чорна, редактор ленты

Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60

Ракетний удар по Покровську 7 серпня 2023
Фото: Ігор Клименко
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Фото: Павло Кириленко
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Фото: Павло Кириленко
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Фото: Павло Кириленко
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Фото: Павло Кириленко
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Фото: Павло Кириленко
Ракетний удар по Покровську 7 серпня 2023
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60
Ракетный удар по дому в Покровске: погибших – уже семеро, раненых – более 60

Семь человек погибли и 67 получили ранения в результате ракетного удара по жилому дому в Покровске Донецкой области 7 августа.

Обновлено 8 августа. Среди раненых – двое детей, 29 сотрудников полиции, семеро спасателей, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Еще вчера двоих пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в Днепр.

Сейчас на месте возобновляется разбор завалов, который ночью приходилось приостанавливать из-за высокой угрозы повторных обстрелов.

Как сообщал ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, россияне нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут.

Повредили девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, заведения питания, магазины, административные здания.

В ходе обстрела погиб заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области Андрей Омельченко.

Полковнику службы гражданской защиты было 52 года. Половину своей жизни он отдал службе.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Игорь Клименко, Павел Килиленко, ГСЧС Украины

Фото: Игорь Клименко

Война в Украине, Владимир Зеленский, Донецкая область, Покровськ, Ракетные удары России, Російська агресія
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