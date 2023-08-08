Ракетний удар по будинку в Покровську: загиблих – уже семеро, поранених – понад 60

Семеро людей загинули та 67 дістали поранення внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Покровську Донецької області 7 серпня.

Оновлено 8 серпня. Серед поранених – двоє дітей, 29 працівників поліції, семеро рятувальників, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ще вчора двох постраждалих у важкому стані госпіталізували до Дніпра.

Наразі на місці відновлюють розбір завалів, який вночі доводилось призупиняти через високу загрозу повторних обстрілів.

Як повідомляв раніше очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни завдали двох ударів по центру міста з інтервалом у кілька десятків хвилин.

Пошкодили дев’яти- та п’ятиповерхівки, житлові будинки в приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини, адміністративні будівлі.

Під час обстрілу загинув заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України в Донецькій області Андрій Омельченко.

Полковнику служби цивільного захисту було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Клименко, Павло Килиленко, ДСНС України

Фото: Ігор Клименко

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