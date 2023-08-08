ВСУ создали на Востоке систему ПВО, которая не позволяет оккупантам преобладать в воздухе – Череватый
Украинские военные выстроили на Востоке Украины мощную систему противовоздушной обороны, которая не позволяет оккупантам преобладать в воздухе. Агрессор может наносить удары только из-за линии фронта.
Об этом рассказал заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.
– Враг, как правило, бьет из-за линии фронта, потому что мы построили достаточно мощную систему ПВО, – заявил он.
Череватый уточнил, что речь идет о зенитно-ракетных комплексах типа Стрела-10 или Оса, переносных ЗРК – украинских и полученных от партнеров (например, американских Stinger или польских Piorun).
Помогает и истребительная авиация ВСУ, которая при необходимости приходит на помощь.
– Поэтому они не могут здесь преобладать в воздухе… Здесь у нас относительный паритет. У них количество (самолетов, — Ред.) больше, но возможности залетать за линию фронта как у нас, так и у них нет. Потому что выстроена система ПВО, которая позволяет только из-за линии фронта наносить удары, — подчеркнул Череватый.
В течение суток оккупанты совершили 26 авиационных вылетов самолетов и вертолетов на Востоке Украины.
Череватый добавил, что динамика использования авиации врагом там не снижается, войска РФ осуществляют “по несколько десятков вылетов в сутки”.
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