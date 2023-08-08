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Юлія Соколова, редакторка стрічки

ЗСУ створили на Сході систему ППО, яка не дозволяє окупантам панувати в повітрі – Череватий

ПЗРК Джавелін війна ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові вибудували на Сході України потужну систему протиповітряної оборони, яка не дає окупантами змоги панувати в повітрі. Агресор може завдавати ударів лише з-за лінії фронту.

Про це розповів заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ворог, як правило, б’є з-за лінії фронту, тому що ми побудували доволі потужну систему ППО, – заявив він.

Череватий уточнив, що йдеться про зенітно-ракетні комплекси типу Стріла-10 чи Оса, переносні ЗРК – українські та отримані від партнерів (наприклад, американські Stinger чи польські Piorun.

Допомагає і винищувальна авіація ЗСУ, яка за потреби приходить на допомогу.

– Тому вони не можуть тут панувати в повітрі… Тут у нас відносний паритет. У них кількість (літаків, – Ред.) більша, але можливості залітати за лінію фронту як у нас, так і в них немає. Тому що вибудувана система ППО, яка дає змогу тільки з-за лінії фронту завдавати ударів, – наголосив Череватий.

Протягом доби окупанти здійснили 26 авіаційних вильотів літаків і гвинтокрилів на Сході України.

Череватий додав, що динаміка використання авіації ворогом там не знижується, війська РФ здійснюють “по декілька десятків вильотів на добу”.

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авіація РФ, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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