ЗСУ створили на Сході систему ППО, яка не дозволяє окупантам панувати в повітрі – Череватий

Українські військові вибудували на Сході України потужну систему протиповітряної оборони, яка не дає окупантами змоги панувати в повітрі. Агресор може завдавати ударів лише з-за лінії фронту.

Про це розповів заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ворог, як правило, б’є з-за лінії фронту, тому що ми побудували доволі потужну систему ППО, – заявив він.

Череватий уточнив, що йдеться про зенітно-ракетні комплекси типу Стріла-10 чи Оса, переносні ЗРК – українські та отримані від партнерів (наприклад, американські Stinger чи польські Piorun.

Допомагає і винищувальна авіація ЗСУ, яка за потреби приходить на допомогу.

– Тому вони не можуть тут панувати в повітрі… Тут у нас відносний паритет. У них кількість (літаків, – Ред.) більша, але можливості залітати за лінію фронту як у нас, так і в них немає. Тому що вибудувана система ППО, яка дає змогу тільки з-за лінії фронту завдавати ударів, – наголосив Череватий.

Протягом доби окупанти здійснили 26 авіаційних вильотів літаків і гвинтокрилів на Сході України.

Череватий додав, що динаміка використання авіації ворогом там не знижується, війська РФ здійснюють “по декілька десятків вильотів на добу”.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.