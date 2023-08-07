Российская авиация не способна эффективно прикрывать свои наземные войска в Украине — разведка Британии

Российские Военно-космические силы продолжают задействовать значительные ресурсы для поддержки наземных операций на войне в Украине, но оперативного эффекта нет.

Об этом заявляет разведка Минобороны Великобритании.

В течение лета российские боевые самолеты совершали более 100 вылетов в день, но из-за угрозы со стороны украинской ПВО эти самолеты летали над территорией, контролируемой Россией.

Чтобы эти вылеты были эффективными, россияне запускали с самолетов управляемые авиабомбы. Самолеты могут выбрасывать их за много километров от цели, хотя точность таких боеприпасов довольно низкая.

Британская разведка отмечает, что с началом украинского контрнаступления в июне 2023 года эффективными были российские ударные вертолеты. Однако в последние недели Россия уже не так способна эффективно применять тактические воздушные силы на юге.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 530-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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